Гендиректор «Севастополя» разочарован совещанием о вхождении в ФНЛ: «РФС не предоставил никакие документы. Но слова Измайлова дают надежду, мы готовы к сотрудничеству»

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Генеральный директор «Севастополя» рассказал о процессе интеграции крымских клубов в ФНЛ.

«Сегодня на совещании Крымского футбольного союза поднимался вопрос о вхождении крымских клубов в ФНЛ и сотрудничестве. Я разочарован. Рассмотрение данного вопроса меня не удовлетворило.

Что не понравилось? Думал, что будут документы, которые от ФНЛ и РФС. Однако никакие документы РФС не предоставил, а на совещании в основном решались внутренние вопросы КФС об организации соревнований.

Конкретики не услышал. Честно, ожидал большего, но внутренние дела перевесили все обсуждения по входу в ФНЛ. Однако, с другой стороны, слова Наиля Измайлова дают надежду. Мы готовы к сотрудничеству. Это глоток воздуха для крымского футбола и нашего клуба «Севастополь», – сказал Валерий Чалый

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