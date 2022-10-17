Глава ФНЛ об интеграции крымских клубов: «Следующий сезон начнем вместе, если все будет хорошо. Попробуем сделать максимально быстро»

Президент ФНЛ сказал, когда крымские клубы смогут присоединятся к российскому футболу.

– Мы провели несколько совещаний, обменялись документами, которые позволяют оценить требования в Крыму по лицензированию, понять то, как готовы клубы и близки к этим требованиям. Удалось посмотреть уровень игроков и футбола, сравнить с игроками ФНЛ, посмотреть на готовность объектов: полей, стадионов, организации матчей.

– Сопоставим ли уровень команд в Крыму и уровень ФНЛ?

– Пока сложно сравнить. Слишком много факторов, которые влияют. Если говорим о качестве игры, то, наверное, оно сравнимо с нашей Второй лигой. Может быть, с некоторыми клубами лиги. Есть проблема статуса игроков, трудовыми контрактами. Это нужно раскапывать, консультироваться и управлять этими процессами.

– Сколько может занять интеграция крымского футбола в ФНЛ?

– Попробуем сделать это максимально быстро. Если все будет хорошо, следующий сезон начнем вместе.

– Все упирается в документооборот?

– Упирается в документы, приведение в порядок регламентов технического и финансового, в порядок определения статуса игроков.

Влияет и взаимодействие с УЕФА, это достаточно острый момент, тонкий, который нужно грамотно пройти. Также важен вопрос инфраструктуры. Даже стадионы у команд лиги на данный момент более подготовленные, так как они живут в этих регламентах и порядках давно. С крымскими клубами нужно будет поработать, – сказал Наиль Измайлов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».