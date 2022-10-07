Депутат Терюшков: «Уверен, крымские и севастопольские клубы будут в Первой или Второй лиге России со следующего года»

Роман Терюшков высказался о перспективах включения клубов Крыма в российских футбол.

На этой неделе появилась информация, что член партии «Справедливая Россия – За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов просит ФСБ проверить из-за позиции по крымским клубам.

– У каждого депутата есть право делать запросы. Не готов комментировать действия своего коллеги. Видимо, он переживает. Это работа депутата, ничего страшного.

Насколько я знаю, сейчас ситуация с включением крымских клубов сдвинулась с мертвой точки, создана рабочая группа.

И я уверен, что со следующего года крымские и севастопольские клубы примут участие в нашем чемпионате – в или Второй лиге. Я бы добавил их в Первую лигу с мораторием на вылет, расширил бы турнир до 22 команд.

– Как добираться из Севастополя в условный Хабаровск?

– Слушайте, это второй вопрос. А как из Санкт-Петербурга в Хабаровск добираться?

– Самолетом. А из Севастополя до ближайшего аэропорта еще на автобусе ехать долгие часы.

– Ради большого футбола на территории Российской Федерации можно и потерпеть. Ничего страшного, мне кажется. Но сейчас пока рано говорить, сперва должны быть какие-то решения, – сказал депутат Госдумы.