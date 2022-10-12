Президент ФНЛ встретился с главой Крымского футбольного союза. Обсуждались вопросы по интеграции

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В Крым приехала рабочая группа для интеграции региона в систему российского футбола.

Об этом сообщает Sport24. Приезд рабочей группы состоялся сегодня, 12 октября.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов провел встречу с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным.

«Наиль Измайлов провел в Крыму встречу с Бородкиным, на которой обсудили комплекс вопросов по интеграции.

Президент лиги ознакомился с клубами, лигой, инфраструктурой, документами и посетил игру «Рубина» и «Севастополя», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

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