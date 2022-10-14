Гендиректор «Севастополя» об интеграции в российский футбол: «В администрации Путина сказали, что вопрос решается»

Гендиректор «Севастополя» рассказал о процедуре интеграции крымских клубов в российский футбол.

12 октября стало известно, что президент ФНЛ Наиль Измайлов посетил Крым, чтобы познакомиться с инфраструктурой и нормативными документами местных клубов. Сообщалось, что лига занимается вопросом интеграции крымского футбола в российский.

– Мы с Наилем встречались в среду, на нашем матче с ялтинским «Рубином». Он был на игре, подошел и сказал, что они занимаются вопросом, он стоит на повестке дня. Сейчас они хотят увидеть документы от Крымского футбольного союза и документы клубов, которые находятся у организатора соревнований. То есть все контакты через КФС.

По-моему, мы проходим по всем критериям. Проблема может быть только одна – финансирование. Но у нас региональный клуб. Насколько понимаю, этот вопрос решится.

Вопрос, который был для меня важен: «Есть ли надежда, что мы будем играть уже в следующем сезоне?» Он ответил, что как раз этим лига сейчас и занимается. Это главное.

Осталось решить вопрос, где мы в таком случае будем играть полгода. У нас чемпионат заканчивается сейчас, 26 ноября. После Нового года надо будет где-то выступать. Посмотрим. Пока не решено, будет ли как-то разыгрываться чемпионат Крымского футбольного союза, что будет с новым Кубком Содружества. Но это уже мелочи. Глобальный вопрос – чтобы нас приняли в ФНЛ.

– Значит, сейчас у вас уже есть уверенность, что вас примут?

– Уверенность повысилась после разговора с Наилем. Этого ждут все. Болельщики настроены на это. Многие из них даже писали письма , чтобы нашу команду включили в российские соревнования. Понятно, что он не сам отвечал, но есть ответы от администрации президента. Там говорят, что этот вопрос решается, – сказал .