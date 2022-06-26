Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: «Этот момент запомнится на всю жизнь. Незабываемые эмоции»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ соцсети Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что ФК «Динамо» осуществил его мечту.

Хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Спасибо огромное ФК «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб!

Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», – написал капитан «Вашингтона».

«Динамо» и Овечкин уложили «Амкал» под песни Егора Крида – репортаж с главного шоу межсезонья

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные