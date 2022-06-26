Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: «Этот момент запомнится на всю жизнь. Незабываемые эмоции»

Александр Овечкин сообщил, что ФК «Динамо» осуществил его мечту.

Хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Спасибо огромное ФК «Динамо» за то, что осуществили мою мечту сыграть за родной клуб!

Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомнится мне на всю жизнь», – написал капитан «Вашингтона».

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