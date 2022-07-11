Хохлов об уходе 3 центральных защитников из «Динамо»: «Ситуация критическая. Остается только Сазонов»

высказался о ситуации с центром обороны «Динамо».

«Ордец давно за команду не играл, а уход Бальбуэны – это настоящая потеря. Ситуация критическая. Ордец и Бальбуэна покинули команду, Евгеньева не продлили, ушли три центральных защитника, остается только Сазонов, на которого возложится огромная нагрузка.

«Динамо» должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», – сказал экс-тренер «Динамо».

«Динамо» осталось без центра защиты за неделю до старта сезона. В основе только два юниора с 14 матчами в РПЛ на двоих