Хохлов подал в суд на фэйсбук. Пользователей блокируют за упоминание его фамилии – это трактуется как пренебрежение к украинцам

Главный тренер подал в суд на социальную сеть Facebook.

Заявление было подано в Солнцевский районный суд Москвы в июле.

Хохлов объяснил, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, когда его тегают другие люди, и пользователи в результате получают временную блокировку.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют.

Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фэйсбук и инстаграм. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия.

А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.

Как сообщает источник, в аппарате судьи Григория Шилкина, который рассматривает дело Хохлова, отметили, что есть сложности с извещением и явкой представителей Facebook в суд. Следующее заседание назначено на 5 октября.