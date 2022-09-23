Шалимов о Фомине: «Там вообще ничего непонятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Посмотрим»

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Игорь Шалимов затруднился оценить выбор Даниила Фомина капитаном сборной России.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин будет капитаном россиян в товарищеском матче против Кыргызстана.

«Давайте игру посмотрим, потом уже об этом будем думать. Там, может быть, и можно будет что-то сказать, что сейчас-то.

Там вообще ничего непонятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Потом посмотрим», – сказал бывший футболист сборной России.

Матч Кыргызстан – Россия состоится в Бишкеке 24 сентября на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 17:00 по московскому времени.

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