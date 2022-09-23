Шалимов о Фомине: «Там вообще ничего непонятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Посмотрим»

Игорь Шалимов затруднился оценить выбор Даниила Фомина капитаном сборной России.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин будет капитаном россиян в товарищеском матче против Кыргызстана.
«Давайте игру посмотрим, потом уже об этом будем думать. Там, может быть, и можно будет что-то сказать, что сейчас-то.
Там вообще ничего непонятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Потом посмотрим», – сказал бывший футболист сборной России.
Матч Кыргызстан – Россия состоится в Бишкеке 24 сентября на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и начнется в 17:00 по московскому времени.