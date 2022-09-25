Агент Маньяков о возможной смене гражданства Захаряна: «В ином случае шансов на переезд в Европу, думаю, нет»

Футбольный агент считает, что Арсен Захарян не уедет в Европу, если не сменит гражданство.
«Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское.
В ином случае, думаю, шансов на переход нет», – сказал Александр Маньяков.
Напомним, в летнее трансферное окно Захаряна хотел подписать «Челси».
Ранее сообщалось, что хавбек сборной России и «Динамо» рассматривает получение гражданства Армении, а ФИФА может разрешить ему сменить сборную. В Федерация футбола Армении заявили: «К Захаряну по поводу смены гражданства мы не обращались».