Лаутаро интересен «МЮ» и «ПСЖ» – на случай ухода Мбаппе. Форвард не хочет покидать «Интер»
Лаутаро Мартинес интересен «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
Оба клуба интересовались возможностью приобретения 25-летнего аргентинского форварда.
Несмотря на заинтересованность двух клубов в его услугах, Лаутаро не хочет уходить из «Интера», сообщает SempreInter.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В «Пари Сен-Жермен» присматриваются к Мартинесу в связи с возможным уходом из клуба Килиана Мбаппе.
Лаутаро забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 13 матчах за миланцев в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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