интересен «ПСЖ» и .

Оба клуба интересовались возможностью приобретения 25-летнего аргентинского форварда.

Несмотря на заинтересованность двух клубов в его услугах, Лаутаро не хочет уходить из , сообщает SempreInter.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В присматриваются к Мартинесу в связи с возможным уходом из клуба .

Лаутаро забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 13 матчах за миланцев в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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