Рой Кин включил Роналду, Марадону и Зидана в свой топ-3 лучших игроков в истории
Рой Кин назвал трех лучших футболистов в истории по его мнению.
Сначала бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал имена Криштиану Роналду, Уэйна Руни и Тьерри Анри.
«Я думал, вопрос о Премьер-лиге. Но если речь не о ней, то [в тройке] должен быть Марадона, Роналду, и, наверное, я назову Зидана.
Он [Зинедин] был потрясающим игроком, и мне посчастливилось сыграть против него. Блестящий игрок, он забивал голы, выиграл крупные титулы. Трудно это превзойти», – сказал Кин в эфире Sky Sports.
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