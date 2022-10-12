Рой Кин включил Роналду, Марадону и Зидана в свой топ-3 лучших игроков в истории

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Рой Кин назвал трех лучших футболистов в истории по его мнению.

Сначала бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» назвал имена Криштиану Роналду, Уэйна Руни и Тьерри Анри.

«Я думал, вопрос о Премьер-лиге. Но если речь не о ней, то [в тройке] должен быть Марадона, Роналду, и, наверное, я назову Зидана. 

Он [Зинедин] был потрясающим игроком, и мне посчастливилось сыграть против него. Блестящий игрок, он забивал голы, выиграл крупные титулы. Трудно это превзойти», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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