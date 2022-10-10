Роналду и Лисандро – лучшие в «МЮ» в игре с «Эвертоном» по оценкам MEN. У них 8 из 10

Криштиану Роналду и Лисандро Мартинес – лучшие игроки «МЮ» по оценкам за последний матч.

Manchester Evening News выставило обоим игрокам по 8 из 10 баллов за матч с .

Манкунианцы одержали победу со счетом 2:1 в 10-м туре .

Оценки игроков «МЮ»: – 7, Диогу Далот – 7, Виктор Линделеф – 7, Лисандро Мартинес – 8, Люк Шоу – 6, – 7, – 7, Антони – 7, – 6, – 7, Антони Марсьяль – 6, – 8, Скотт Мактомини – 5, – 6.