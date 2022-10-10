Роналду и Лисандро – лучшие в «МЮ» в игре с «Эвертоном» по оценкам MEN. У них 8 из 10
Криштиану Роналду и Лисандро Мартинес – лучшие игроки «МЮ» по оценкам за последний матч.
Manchester Evening News выставило обоим игрокам «Манчестер Юнайтед» по 8 из 10 баллов за матч с «Эвертоном».
Манкунианцы одержали победу со счетом 2:1 в 10-м туре АПЛ.
Оценки игроков «МЮ»: Давид Де Хеа – 7, Диогу Далот – 7, Виктор Линделеф – 7, Лисандро Мартинес – 8, Люк Шоу – 6, Каземиро – 7, Кристиан Эриксен – 7, Антони – 7, Бруну Фернандеш – 6, Маркус Рэшфорд – 7, Антони Марсьяль – 6, Криштиану Роналду – 8, Скотт Мактомини – 5, Рафаэль Варан – 6.
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