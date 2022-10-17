Гендиректор «Спартака» о возрождении «Спартака-2»: «Работаем над этим. Решение – в марте»
Гендиректор «Спартака» оценил вероятность возрождения «Спартака-2».
Красно-белые закрыли вторую команду в мае в связи с сокращением бюджета клуба.
— По поводу «Спартака-2». Будет ли он возрожден?
— Работаем над этим. Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переходом из молодежного спорта во взрослый футбол. Но тут есть разные варианты: можно это делать через аренду, через фарм-клуб, через «Спартак-2» в структуре собственного клуба.
Параллельно прорабатываем возможности инфраструктуры, потому что траты на инфраструктуры все-таки постоянно растут. У нас в системе ЮФЛ добавляются команды, в женском футболе добавляется команда, плюс у нас запланирован на 2023-24-й год, скорее на 24-й, переезд академии в Тушино. То есть там запланировано акционером определенное воссоздание или создание дополнительной спортивной инфраструктуры. Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания «Спартака-2». Окончательное решение примем где-то в марте.
— Вам не кажется, что это будет странно выглядеть: «Спартак-2» только-только закрылся и теперь опять откроется, опять путь от Второго дивизиона.
— Ничего страшного. Нам самое главное, если будет принято такое решение, осуществить качественный подбор футболистов.
— Некоторые ребята потеряны, нет?
— Я думаю, нет, потому что часть игроков из того «Спартака-2», которые были для нас перспективны и на которых мы обратили внимание, находятся в аренде в большей степени.
— Но многие с правом выкупа же.
— Это право выкупа может и не наступить. Условие каждого сейчас детализировать не готов, – сказал Евгений Мележиков.
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