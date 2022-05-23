РФС может создать отдельный турнир для вторых команд. Сегодня свой фарм-клуб закрыл «Спартак»

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В России может появиться новый отдельный турнир для вторых команд.

«В рамках совместной работы РФС и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня стало известно, что «Спартак» закрыл «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета клуба.

Ранее сообщалось, что свой фарм-клуб «Казанку» также закрывает «Локомотив».

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