РФС может создать отдельный турнир для вторых команд. Сегодня свой фарм-клуб закрыл «Спартак»

В России может появиться новый отдельный турнир для вторых команд.

«В рамках совместной работы и ФНЛ по изменению форматов ФНЛ-1, ФНЛ-2 обсуждались различные решения по вторым командам: их участие в ФНЛ-2 или создание для них отдельного турнира с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня стало известно, что закрыл в связи с сокращением бюджета клуба.

Ранее сообщалось, что свой фарм-клуб «Казанку» также закрывает .

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