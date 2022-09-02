«Педро Роша возил всех на тренировках, очень сильный игрок. Романьоли – слабенький, но сам по себе хороший парень». Экс-игрок «Спартака-2» Детенышев о легионерах

Экс-игрок «Спартака-2» рассказал о легионерах, с которыми пересекался в клубе.

«Вратарь Романьоли (провел один матч против «Нижнего Новгорода», в котором пропустил четыре гола – Прим.) был слабеньким, заметно уступал конкурентам. Прошлый сезон отыграл в итальянской Серии С. Постоянно сидел на базе, почти никуда не выбирался. Сам по себе хороший парень.

Баду – достаточно качественный футболист, но играл в простой футбол, на результат. Ему было сложно себя показать. Сейчас он во второй Бундеслиге. Жил с Нимели. Как и Романьоли, тоже все время сидели в комнате. Постоянно заказывал суши, ха-ха. Тем не менее следил за весом, разминкой, восстановлением. Могу поставить его в пример.

Нимели – очень атлетичный молодой человек. В матче с «Томью» при равном счете отобрал «точку» у Дьякова и пробил паненкой. Тренер, , потом орал: «Нимели, что ты делаешь?!» После этого ему больше не давали пенальти.

в начале 2021-го перевели из «Спартака» в «двойку». Он забил 4 мяча. Очень сильный футболист. На тренировках возил всех», – сказал защитник, который сейчас выступает за во Второй лиге.