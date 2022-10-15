Роналдо о ЧМ: «Бразилия всегда фаворит. Будет противостояние между европейцами и южноамериканцами»

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Роналдо высказался о фаворитах чемпионата мира-2022.

– Есть ли у вас список фаворитов предстоящего чемпионата мира?

– Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.

Состоится классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года.

Это будет прекрасно. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал располагать их в каком-либо порядке. Я бы сказал, что у них всех есть хорошие шансы на победу, – сказал бывший форвард сборной Бразилии.

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