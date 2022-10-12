Роналдо о «Золотом мяче»: «Не думаю, что у Бензема есть шансы проиграть. У него впечатляющие показатели, победа в ЛЧ очень ему благоприятствует»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Футбол

Роналдо уверен, что Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Я не думаю, что у него есть какие-то шансы проиграть – у него впечатляющие показатели, победа в Лиге Чемпионов очень ему благоприятствует.

Могут ли другие игроки выиграть? Да, но есть большая разница между тем, что Бензема делал в прошлом году, и тем, что делали другие», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью DAZN.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 пройдет в Париже 17 октября. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные