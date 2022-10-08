Неста считает, что он сдержал бы Холанда: «Я играл против Месси, Роналду, Роналдо. Бразилец был особенным»
Алессандро Неста считает, что он смог бы сдержать Эрлинга Холанда.
– Как думаете, пиковый Неста смог бы справиться с нынешним Холандом?
– Я мог бы играть, да. Потому что я играл против Роналдо, бразильца. Холанд очень хорош, но Роналдо был особенным. Я играл против Месси и Роналду, но бразилец Роналдо для меня был особенным.
– Как бы вы посоветовали защитникам играть против Холанда?
– Я бы старался держаться поближе к нему. Когда он начинает забег… Я бы попытался заблокировать его. Если дать ему слишком много пространства – вам конец, – сказал бывший защитник «Милана» и чемпион мира в составе сборной Италии.
Норвежец из «Ман Сити» забил 14 голов в первых 8 матчах английской Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров.
У Холанда 14 мячей за 8 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?
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