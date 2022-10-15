Зидан, Хави, Роналдо, Роналдиньо – среди лучших игроков «Барсы» и «Реала» в 2001-2010-м по версии Marca

Названы лучшие футболисты в истории «Реала» и «Барселоны» в 2000-х.

В преддверии класико Marca опубликовала список из 100 лучших игроков двух испанских топ-клубов, разбив его по десятилетиям.

В позапрошлом десятилетии (2001-2010) лучшими были названы: , , Виктор Вальдес, (все – ), , , , Мичел Сальгадо, , и Роналдо (все – «Реал»).

Весь список можно посмотреть здесь.

Матч 9-го тура «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.

Месси, Роналду, Рамос, Бензема, Иньеста, Модрич – среди лучших игроков «Барсы» и «Реала» в 2011-2020-м по версии Marca