Зидан, Хави, Роналдо, Роналдиньо – среди лучших игроков «Барсы» и «Реала» в 2001-2010-м по версии Marca

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Названы лучшие футболисты в истории «Реала» и «Барселоны» в 2000-х.

В преддверии класико Marca опубликовала список из 100 лучших игроков двух испанских топ-клубов, разбив его по десятилетиям.

В позапрошлом десятилетии (2001-2010) лучшими были названы: Карлес Пуйоль, Хави, Виктор Вальдес, Роналдиньо (все – «Барселона»), РаульИкер Касильяс, Гути, Мичел Сальгадо, Роберто КарлосЗинедин Зидан и Роналдо (все – «Реал»).

Весь список можно посмотреть здесь.

Матч 9-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.

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