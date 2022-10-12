Роналдо: «Класико – самый важный матч в мировом футболе. Испанцы должны гордиться тем, что у них есть «Реал» и «Барса»

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Роналдо назвал противостояние «Реала» и «Барселоны» самым важным в мировом футболе.

«Класико – самый важный матч в мировом футболе.

Я думаю, испанцы должны очень гордиться тем, что у них есть обе эти команды, и тем, что это соперничество становится более здоровым и приятным  для людей», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью DAZN.

16 октября «Реал» примет «Барселону» в рамках 9-го тура Ла Лиги. Начало матча – в 17:15 по московскому времени. 

Команды набрали по 22 очка, но каталонцы занимают первое место благодаря лучшей разнице голов.

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