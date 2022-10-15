Гогниев о слухах про отставку: «В России особенно во главу угла ставят результат, но в «Химках» идет становление команды»

высказался о возможной отставке с поста главного тренера «Химок».

Сегодня подмосковный клуб сыграл вничью с (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает 12 матчей подряд во всех турнирах.

– Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов вообще нет, они выполнили все, что мы планировали.

Единственное, что не зашло с реализацией. Это все надо тренировать. Отношение правильное у ребят, настрой был. Вроде 0:0, но игра была захватывающая.

Мы двигаемся дальше. Мы понимаем наше положение, что мы не выигрываем. Но происходит становление команды. Видно, что команда хотела выиграть, но не получилось.

– Много разговоров про вашу возможную отставку. Есть какой‑то кредит доверия к вам?

– У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному. Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков и работать с ними каждый божий день.

Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны. Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится.

Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет.

Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимание, – сказал Гогниев.

Также он прокомментировал свое решение отстранить от тренировок с командой , Дмитрия Тихого и Илью Камышева, эти футболисты пропустили матч.

«Это сугубо личное дело команды, тренера и тех футболистов, которых отстранили. Да, это есть, это правда, но это наше дело», – сказал тренер.