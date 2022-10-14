Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье

«Ростов» и «Урал» в пятницу откроют 13-й тур Мир РПЛ.

В субботу сыграет с «Торпедо», примет «Ахмат».

В воскресенье проведет гостевой матч с «Пари НН», а завершится тур столичным дерби – .

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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