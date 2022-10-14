Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье

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«Ростов» и «Урал» в пятницу откроют 13-й тур Мир РПЛ.

В субботу «Локомотив» сыграет с «Торпедо», «Краснодар» примет «Ахмат». 

В воскресенье «Зенит» проведет гостевой матч с «Пари НН», а завершится тур столичным дерби ЦСКА«Спартак»

Чемпионат России

13-й тур

Ростов – Урал
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Факел
Дата проведения
15 октября, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Локомотив
Дата проведения
15 октября, 14.00, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
15 октября, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Оренбург
Дата проведения
15 октября, 19.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Сочи
Дата проведения
16 октября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Зенит
Дата проведения
16 октября, 16.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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