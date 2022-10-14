Чемпионат России. «Ростов» примет «Урал», ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье
«Ростов» и «Урал» в пятницу откроют 13-й тур Мир РПЛ.
В субботу «Локомотив» сыграет с «Торпедо», «Краснодар» примет «Ахмат».
В воскресенье «Зенит» проведет гостевой матч с «Пари НН», а завершится тур столичным дерби ЦСКА – «Спартак».
13-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 15 октября, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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