Сын инвестора «Химок» Садыгов вышел в старте в РПЛ впервые с августа. Клуб может уволить Гогниева

Сын инвестора «Химок» играет в стартовом составе в матче, в котором могут уволить тренера.

Форвард Илья Садыгов вышел с первых минут на матч 13-го тура Мир РПЛ против (0:0, первый тайм).

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб рассматривает увольнение главного тренера . Он возглавил 2 сентября и стал третьим главным тренером клуба в сезоне. Под его руководством команда провела 7 матчей, потерпев 6 поражений (1 – в серии пенальти) и 1 раз сыграв вничью.

21-летний Садыгов, сын инвестора «Химок» , не выходил в стартовом составе в Премьер-лиге с конца августа. Это его 8-я игра в лиге в этом сезоне, за 140 минут на поле он заработал 2 желтые карточки.

В Фонбет Кубке России Садыгов в двух матчах вышел в стартовом составе, за 110 минут у него нет результативных действий. Статистика игрока – здесь.

238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча