«Химки» не побеждают в 12 матчах после ухода Юрана. Дальше – «Локо», «Спартак», «Динамо»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Факел Футбол

«Химки» не побеждают в 12 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб сегодня дома сыграл вничью (0:0) с «Факелом» в 13-м туре Мир РПЛ.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 9 поражений и 3 ничьих (одна из них в итоге обернулась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).

Ранее сообщалось, что «Химки» рассматривают увольнение Гогниева, клуб может назначить Юрана в 4-й раз. Однако в клубе это опровергли.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков.

Дальше клуб сыграет с «Локомотивом» в Кубке России, а затем – со «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ.

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