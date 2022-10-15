«Химки» не побеждают в 12 матчах после ухода Юрана. Дальше – «Локо», «Спартак», «Динамо»
«Химки» не побеждают в 12 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана.
Подмосковный клуб сегодня дома сыграл вничью (0:0) с «Факелом» в 13-м туре Мир РПЛ.
Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.
С тех пор у «Химок» 9 поражений и 3 ничьих (одна из них в итоге обернулась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).
Ранее сообщалось, что «Химки» рассматривают увольнение Гогниева, клуб может назначить Юрана в 4-й раз. Однако в клубе это опровергли.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков.
Дальше клуб сыграет с «Локомотивом» в Кубке России, а затем – со «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ.
Комментарии