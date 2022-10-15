Эрлинг Холанд: «Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. И вино»

рассказал о любимой еде и напитке.

– Твоя любимая группа?

– Я уже встретился с ними – Oasis.

– Твоя любимая еда? Что ты вообще ешь?

– Любимая еда – это, возможно, то, что мы почти никогда не едим, может, время от времени.

Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю. Но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы хорошо съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь.

– Твой любимый напиток?

– Алкогольный или нет? Ну, мне нравится вино, очень даже, не буду врать.

– Итак, кебаб-пицца и вино...

– Нет-нет, это не очень хорошее сочетание, – смеясь сказал форвард .