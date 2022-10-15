Эрлинг Холанд: «Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. И вино»
Эрлинг Холанд рассказал о любимой еде и напитке.
– Твоя любимая группа?
– Я уже встретился с ними – Oasis.
– Твоя любимая еда? Что ты вообще ешь?
– Любимая еда – это, возможно, то, что мы почти никогда не едим, может, время от времени.
Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю. Но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы хорошо съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь.
– Твой любимый напиток?
– Алкогольный или нет? Ну, мне нравится вино, очень даже, не буду врать.
– Итак, кебаб-пицца и вино...
– Нет-нет, это не очень хорошее сочетание, – смеясь сказал Гари Невиллу форвард «Ман Сити».
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