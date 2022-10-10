Гвардиола о Холанде: «У меня было много очень хороших нападающих, и Эрлинг – один из них. Я много говорю о нем, но иногда это делают цифры»

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Пеп Гвардиола назвал Эрлинга Холанда одним из лучших нападающих, с которыми он работал.

«Он один из лучших. У меня было много очень, очень хороших нападающих, и Эрлинг – один из них.

Он быстро все понимает, и он хороший парень. Я много говорю о нем, но иногда мне не нужно это делать, потому что это делают цифры», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

22-летний норвежец забил 20 голов в 13 матчах за «Сити».

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