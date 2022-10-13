«Локомотив» работает над назначением Галактионова главным тренером (Иван Карпов)

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Михаил Галактионов, скорее всего, возглавит «Локомотив».

Руководство московского клуба определилось с новым главным тренером и работает над приглашением Галактионова, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Пари НН» не может удерживать специалиста.

При этом отмечается, что железнодорожники могли назначить Галактионова еще некоторое время назад, воспользовавшись несовершенствами контракта тренера с нижегородским клубом. Однако москвичи приняли решение не поступать таким образом.

Сегодня «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера. Он будет готовить команду к матчу против «Торпедо» в 13-м туре Мир РПЛ.

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