«Локомотив» работает над назначением Галактионова главным тренером (Иван Карпов)

, скорее всего, возглавит «Локомотив».

Руководство московского клуба определилось с новым главным тренером и работает над приглашением Галактионова, сообщает инсайдер Иван Карпов. не может удерживать специалиста.

При этом отмечается, что железнодорожники могли назначить Галактионова еще некоторое время назад, воспользовавшись несовершенствами контракта тренера с нижегородским клубом. Однако москвичи приняли решение не поступать таким образом.

Сегодня объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера. Он будет готовить команду к матчу против «Торпедо» в 13-м туре Мир .