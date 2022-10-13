Экс-тренер «Казанки» Федоров стал и.о. главного тренера «Локо». Переговоры с новым тренером ведутся

назначен исполняющим обязанности главного тренера .

51-летний специалист будет готовить команду к матчу 13-го тура МИР против .

С 2021 года Федоров работал главным тренером молодежной команды «Рубина»

с 2015 года он возглавлял «Нефтчи», а в 2018-м стал главным тренером «Локомотив» из Ташкента, с которым дважды выигрывал чемпионат Узбекистана, стал обладателем Кубка и был признан тренером года в стране.

В феврале 2021-го Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером «Казанки», где работал до июня 2022-го.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Напомним, бывший главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр был уволен после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4).