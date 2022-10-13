Нигматуллин против Галактионова в «Локо»: «Никогда не работал в топ-клубах, не испытывал колоссального давления. Я за Семина»

высказался против возможного назначения в .

«Не считаю кандидатуру Галактионова адекватной в данной ситуации. Он никогда не работал в топ-клубах, не испытывал колоссального давления. Молодежная сборная и «Нижний Новгород», который решает задачу не вылететь, — это другие орбиты. Клубу нужен антикризисный менеджер и фамилию его все знают.

Когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого. Семин был на разных этапах с командой – на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним.

Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято», – сказал экс-вратарь «Локомотива».

Сообщалось, что красно-зеленые также рассматривают кандидатуры Игоря Осинькина («Крылья Советов») и Сергея Юрана (экс-«Химки»).