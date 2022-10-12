Карасев – главный судья матча ЦСКА – «Спартак» и другие назначения 13-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 13-го тура Мир РПЛ

14 октября (пятница) 

«Ростов»«Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.

15 октября (суббота)

«Торпедо» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Николай Богач; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Алексей Резников.

16 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин. 

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

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