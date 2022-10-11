«ПСЖ» обещал Мбаппе подписать Левандовского и продать Неймара (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» обещал Килиану Мбаппе изменить линию атаки. Напомним, сегодня стало известно, что нападающий хочет покинуть парижский клуб в январе, поскольку уверен, что его предали. Он считает продление контракта до 2025 года ошибкой.

По информации Le Parisien, во время переговоров о новом соглашении французу представили новый проект клуба. Так, Килиану пообещали, что для усиления атаки «ПСЖ» подпишет Роберта Левандовского, а Неймар будет продан. Однако эти планы не удалось осуществить – поляк перешел в «Барселону», а бразилец остался в «ПСЖ».

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