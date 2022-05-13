Салах и Левандовски – в шорт-листе «ПСЖ» на случай ухода Мбаппе. Месси и Неймар останутся

«ПСЖ» может подписать Роберта Левандовского или Мо Салаха летом.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, в шорт-лист парижан на случай ухода из клуба входят , который хочет покинуть «Баварию», и Мо Салах, который пока не может договориться с о новом контракте.

и останутся в «ПСЖ». В клубе ожидают, что второй сезон Лео в Париже станет более ярким, чем первый. Неймар разочаровал руководство «ПСЖ», и клуб готов выслушать предложения по нему, но вряд ли они будут достаточно крупными, чтобы удовлетворить запросы парижан.

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