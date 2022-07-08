Джанлука Ди Марцио: «Роналду не перейдет в «Барсу», «ПСЖ» его не подпишет, возвращение в Серию А невозможно. «Челси» может подойти, МЛС – тоже вариант»

Известный инсайдер рассказал о будущем Криштиану Роналду, желающем уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду очень хочет играть в чемпионов, его цель – продолжать ставить там рекорды. Его агент пытается найти для него лучшее решение на следующий сезон. Вот почему он общается с несколькими клубами.

«Челси» вступает в новую эру, и даже если это будет просто имиджевая сделка для нового владельца, это может стать темой, о которой будет говорить весь мир. Роналду мог бы играть в Лиге чемпионов с новыми эмоциями и амбициями.

Не думаю, что для есть другие топ-варианты. «ПСЖ» не подпишет его, поскольку у них есть Месси, Неймар и Мбаппе. Возвращение в Серию А для него невозможен.

Поэтому я думаю, что может подойти ему. Но это зависит от него и от того, что он хочет. Если он хочет играть в и Лиге чемпионов, «Челси» – единственный клуб на данный момент.

Не думаю, что Криштиану может перейти в «Барселону». В душе он игрок «Реала». Так что я не думаю, что он может присоединиться к ним. «Барселоне» нужен Левандовски, и они будут пытаться подписать его до конца.

Если Криштиану Роналду хочет другого опыта, переход в МЛС также является вариантом. Я знаю, что в МЛС хотят видеть Криштиану . Если не в этом году, то, наверное, в следующем. Но я думаю, что он обязательно перейдет в до завершения карьеры.

хочет, чтобы им заплатили за трансфер. В прошлом году они заключили сделку с «Ювентусом», поэтому я не думаю, что «МЮ» захочет потерять все деньги», – поделился мыслями инсайдер Джанлука Ди Марцио.