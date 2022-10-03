Дель Пьеро о лучших форвардах: «Трое из «ПСЖ», двое из «Реала», Холанд, Левандовски. Леау не в топ-5»

Экс-капитан «Ювентуса» не включил в топ-5 форвардов.

Мысль о том, что нападающий входит в пятерку лучших на своей позиции, в эфире Sky Sport Italia высказал экс-защитник «россонери» Алессандро Костакурта.

«Давайте не будем преувеличивать. Год назад я был одним из тех немногих, кто говорил, что парень может стать феноменальным футболистом, когда осознает свои сильные стороны. И он на верном пути. Он оказывает колоссальное влияние на команду.

Но он все еще не в пятерке лучших форвардов мира. Прямо сейчас есть трое из , двое из , Холанд, Левандовски и другие игроки. У Леау выдающиеся навыки, но сейчас он не в пятерке. Однако я надеюсь, что он в нее войдет», – заявил Дель Пьеро.