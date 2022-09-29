Двери «Реала» для Мбаппе не закрыты. Об этом Перес сказал на ассамблее членов клуба

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Флорентино Перес не считает, что у Килиана Мбаппе нет шансов на переход в «Реал».

Как пишет El Confidencial, на ассамблее членов «Реала» у президента клуба спросили, может ли он поподробнее рассказать о срыве трансфера нападающего «ПСЖ» прошлым летом.

Перес, говоря о ситуации, сложившейся вокруг Мбаппе, сказал членам клуба, что двери «Реала» для форварда не закрыты.

Также президент «Мадрида» подчеркнул, что сейчас не стоит думать об игроках, которых в команде нет. Он считает, что нужно сосредоточиться на нынешнем составе, так как каждый игрок «Реала» сейчас «бьется за эмблему». В пример Перес привел молодых игроков «Реала» – Федерико Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

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