Двери «Реала» для Мбаппе не закрыты. Об этом Перес сказал на ассамблее членов клуба

не считает, что у нет шансов на переход в «Реал».

Как пишет El Confidencial, на ассамблее членов «Реала» у президента клуба спросили, может ли он поподробнее рассказать о срыве трансфера нападающего прошлым летом.

Перес, говоря о ситуации, сложившейся вокруг Мбаппе, сказал членам клуба, что двери «Реала» для форварда не закрыты.

Также президент подчеркнул, что сейчас не стоит думать об игроках, которых в команде нет. Он считает, что нужно сосредоточиться на нынешнем составе, так как каждый игрок «Реала» сейчас «бьется за эмблему». В пример Перес привел молодых игроков «Реала» – , , , и .