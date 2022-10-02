В «Реале» недовольны словами Мбаппе и отца Холанда. «Мадриду» надоело, что клуб используют в своих целях

Недавние слова отца вызвали недовольство в мадридском «Реале».

Как пишет Marca, в «Реале» устали от того, что третьи лица используют клуб ради собственной выгоды.

Неделю назад нападающий дважды упомянул «Реала» в различных интервью и не исключил, что может оказаться в «Мадриде» в будущем.

Затем о «Реале» высказался отец Эрлинга Холанда. Объясняя, на чем основывался выбор нового клуба для форварда, Альф-Инге Холанд сказал, что «Реал» был третьим в списке приоритетов его сына после и «Баварии».

Все в «Реале», начиная с руководства клуба, утомлены постоянными разговорами такого рода. Они считают неприемлемым то, что Мбаппе и Холанд, как и другие футболисты, говорят о «Реале», чтобы заявить о себе. Именно так в клубе расценивают заявления футболистов и их представителей.

Руководители не хотят, чтобы имя клуба использовали. «Реал» стали называть претендентом на Холанда после того, как отец игрока и агент Мино Райола посетили базу клуба для переговоров.

Отмечается, что окружение норвежца специально распространило информацию об этом визите, в отличие от семей многих других игроков. После этого «Реал» свел к минимуму визиты представителей потенциальных новичков на базу клуба.