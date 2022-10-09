Гальтье о Мбаппе против «Реймса»: «Килиан выглядел слегка осиротевшим без Месси и Неймара»

Тренер поделился мнением об игре Килиана Мбаппе против «Реймса» (0:0).

– Как оцениваете игру Мбаппе? А что скажете о Неймаре, который вышел на поле во втором тайме?

– Килиан выглядел слегка осиротевшим без Месси и Неймара. Я подозревал, что так будет. Ней не вышел в старте, потому что очень много играл в последнее время. Как только он появился, мы увидели хорошее взаимодействие.

Это сделало второй тайм интереснее, когда мы оказались в меньшинстве. К сожалению, он немного не попал в цель при выходе один на один. Кипер также спас в эпизоде с Мбаппе, – сказал .