Мбаппе получил 4 балла из 10 от L’Equipe и Le Parisien за матч с «Реймсом». Удаленный Рамос остался без оценок, лучший у «ПСЖ» – Доннарумма

получил низкие оценки за последний матч .

23-летний француз отыграл весь матч против в 10-м туре Лиги 1 (0:0) и не отметился результативными действиями. Он заработал желтую карточку.

Издания Le Parisien и L’Equipe поставили форварду сборной Франции по 4 балла из 10 за игру. Хуже оценки только у хавбека (3 от обоих изданий) и (3 – от Le Parisien, у L’Equipe этот полузащитник получил 4 балла).

Защитник Серхио Рамос, удаленный в конце первого тайма, остался без оценок. Лучший у парижан – вратарь (7 от обоих изданий).