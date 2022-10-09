Мбаппе получил 4 балла из 10 от L’Equipe и Le Parisien за матч с «Реймсом». Удаленный Рамос остался без оценок, лучший у «ПСЖ» – Доннарумма
Килиан Мбаппе получил низкие оценки за последний матч «ПСЖ».
23-летний француз отыграл весь матч против «Реймса» в 10-м туре Лиги 1 (0:0) и не отметился результативными действиями. Он заработал желтую карточку.
Издания Le Parisien и L’Equipe поставили форварду сборной Франции по 4 балла из 10 за игру. Хуже оценки только у хавбека Пабло Сарабии (3 от обоих изданий) и Карлоса Солера (3 – от Le Parisien, у L’Equipe этот полузащитник получил 4 балла).
Защитник Серхио Рамос, удаленный в конце первого тайма, остался без оценок. Лучший у парижан – вратарь Джанлуиджи Доннарумма (7 от обоих изданий).
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