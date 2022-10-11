Гендиректор «Динамо» о Йокановиче: «Кредит доверия и время у него есть, чтобы сделать свою работу. Команда должна быть выстроена»
«Динамо» не собирается увольнять тренера Славишу Йокановича.
Москвичи не побеждают 4 матча подряд, у команды Йокановича 2 поражения и 2 ничьих. В Мир РПЛ «Динамо» идет 9-м после 12 туров.
– Норманн получил травму. Проблема в том, что он приехал в «Динамо», не проведя предсезонку с командой, а все это время работал индивидуально?
– Мы его подписали за 2-3 дня до конца трансферного окна. Естественно, он вместе с командой не провел полноценную подготовку.
Ему еще надо время, чтобы интегрироваться, но этот вопрос надо задавать тренерскому штабу.
– Насколько вы довольны сотрудничеством с Йокановичем?
– Мы довольны сотрудничеством, работаем все вместе. Все вместе нацелены на результат.
– Кредит доверия к нему есть?
– Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков.
Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
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