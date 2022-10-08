Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Йокановича, команда строится. Ему точно надо дать время»

Генеральный директор прокомментировал ничью с ЦСКА в 12-м туре Мир (1:1).

– Как оцените игру?

– Игра могла качнуться в ту или другую сторону

– Что не получилось?

– Не получилось выиграть

– Есть кредит доверия к тренеру?

– Мы поддерживаем Йокановича, у нас команда строится. Ему точно надо дать время, чтобы осуществить свои задумки. Доверие, конечно, есть.

Сегодня игра боевая, были взаимные моменты. хорошо начал второй тайм, у нас были во второй части второго тайма моменты. В целом, результат по игре, – сказал Павел Пивоваров.