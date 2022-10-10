Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

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Агент Константина Тюкавина высказался о малом количестве игрового времени форварда в «Динамо».

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет.

Но всему есть какой-то предел – если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем – у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», – сказал Алексей Сафонов.

Тюкавин в этом сезоне провел в Мир РПЛ 11 матчей, но в стартовом составе выходил всего пять раз. Его статистика – здесь.

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