Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Агент Константина Тюкавина высказался о малом количестве игрового времени форварда в .

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет.

Но всему есть какой-то предел – если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем – у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», – сказал .

Тюкавин в этом сезоне провел в Мир 11 матчей, но в стартовом составе выходил всего пять раз. Его статистика – здесь.