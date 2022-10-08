Йоканович после 1:1 с ЦСКА: «Результат справедлив. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в 1-м тайме. Победы придут»

Главный тренер прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 12-м туре Мир .

«Обе команды показали интересный футбол, показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив.

Опасность исходила не только от латералей ЦСКА, но и от их вингеров. Нам не хватало мастерства в центре поля. Изначально мы говорили, что в центре у соперника два опорника – мы должны были использовать это пространство.

Чтобы вернуться на победный путь, нужно терпение и усердная работа. Я понимаю, что много критики после последних матчей – в сторону игроков, тренеров. Это часть футбола. И фанаты, и пресса ждут от нас новых шагов, развития, командной игры.

Нельзя сравнивать нынешнюю команду и версию прошлого сезона. Когда команда теряет одного важного игрока, это уже влияет, а мы потеряли многих.

За такой короткий срок сложно наладить связи и найти ключи. Нашим новичкам нужно некоторое время на адаптацию. Мы храбро движемся вперед. Убеждены, что победы еще придут», – сказал .