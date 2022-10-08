Степашин о возможной отставке Йокановича: «Менять тренера каждые полгода – плохая перспектива. «Динамо» 100 лет в следующем году, увидите, как заиграем»

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Сергей Степашин заявил, что «Динамо» не должно думать об отставке Славиши Йокановича.

В 12-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА – 1:1.

«Динамо» могло и выиграть, но ЦСКА на поражение не наиграл. «Динамо» тоже, потому что билось.

Доверяет ли «Динамо» Йокановичу? Менять каждые полгода тренера – это плохая перспектива. Все получится. В следующем году клубу 100 лет, вот увидите, как заиграет «Динамо», – сказал член совета директоров клуба.

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