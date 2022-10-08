«Динамо» не побеждает 4 матча подряд. У команды Йокановича 2 поражения и 2 ничьих

не выиграло ни одного из 4 последних матчей.

Сегодня команда сыграла вничью с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (1:1). Последняя победа бело-голубых датируется 13 сентября – тогда они обыграли «Ахмат» в Фонбет Кубке России (2:1).

С тех пор «Динамо» провело 4 матча, проиграв 2 из них («Зениту» – 0:2 и «Ахмату» – 1:2) и дважды сыграв вничью (с «Оренбургом» – 2:2 и – 1:1).

Следующий матч «Динамо» проведет 15 октября – против «Оренбурга» в рамках 13-го тура Мир .