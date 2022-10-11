«Динамо» и «Челси» не контактируют по трансферу Захаряна. Летом переход сорвался

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«Динамо» и «Челси» сейчас не обсуждают возможный трансфер Арсена Захаряна.

Трансфер 19-летнего хавбека из московского клуба в лондонский сорвался летом из-за санкций.

Сообщалось, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну – за ним будут следить в ближайшие месяцы.

– История с Захаряном продолжает развиваться?

– Нет.

– C «Челси» вы сейчас не контактируете?

– Нет, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

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