«Динамо» и «Челси» не контактируют по трансферу Захаряна. Летом переход сорвался

«Динамо» и «Челси» сейчас не обсуждают возможный трансфер .

Трансфер 19-летнего хавбека из московского клуба в лондонский сорвался летом из-за санкций.

Сообщалось, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну – за ним будут следить в ближайшие месяцы.

– История с Захаряном продолжает развиваться?

– Нет.

– C «Челси» вы сейчас не контактируете?

– Нет, – сказал гендиректор Павел Пивоваров.

«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»

Как санкции повлияли на наш футбол