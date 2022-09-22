Черчесов о Захаряне в «Челси»: «Главное, чтобы это стало не шпагатом, на который приходится садиться, а шагом вперед»

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Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

– Вы совсем чуть-чуть поработали с Арсеном Захаряном. Нужно ли, на ваш взгляд, ему зимой уезжать в «Челси», если такая возможность будет?

– На мой взгляд можно не ориентироваться, причем никому. Я смотрю со стороны. А ориентироваться нужно на внутренние ощущения.

– Но каков все-таки ваш взгляд со стороны?

– Захаряна пару дней потренировал и до этого внимательно за ним следил. В 17 лет в сборную не каждого берут. Мы вызвали его из-за того, что видели уровень. Жаль, что он заболел и не смог продолжать работать с командой перед Евро.

Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, не шпагатом, на который приходится садиться, а естественным шагом вперед.

В сложившейся ситуации есть и плюс: эти полгода, если ты точно знаешь, что переезжаешь, можно учить язык, психологически готовиться к тому, что тебя ждет, чтобы поехать уже с определенным базисом.

«Динамо» – топ-клуб страны, но «Челси» – совсем другой уровень. И там другая жизнь. Ко всему этому надо быть готовым, – сказал тренер «Ференцвароша».

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