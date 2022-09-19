«Мне говорят, что в Европе мракобесие, нас делают зверьем. Не исключаю, что Захаряна заставили бы сменить гражданство». Гаранин об Арсене и «Челси»

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Вадим Гаранин поделился мнением о перспективах Арсена Захаряна перейти в «Челси».

Трансфер полузащитника «Динамо» прошлым летом сорвался, однако лондонцы могут вернуться к обсуждению сделки в январе.

– Несмотря на все баны, недавно Захарян мог уехать в Англию. Как думаете, могли бы его в таком случае попросить сменить гражданство на армянское?

– Думаю, могли бы начать давить на ухо. У всех, конечно, своя правда.

Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции. Мне говорят: «Вадим, там какое-то мракобесие». В Европе нас делают зверьем.

Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство. Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях, – сказал тренер «Сочи».

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