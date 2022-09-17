Силкин о Захаряне: «Впечатление, что он уже на чемоданах. Арсен понимает, что больным он «Челси» не нужен, подсознательно бережется»

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Сергей Силкин высказался об игре Арсена Захаряна.

«У меня складывается впечатление, что он уже сидит на чемоданах. Когда Арсен делал первые шаги, мы все были от него в восторге. Хороший, необычный в игровом плане парень с высоким уровнем мастерства. А главное, он трудился на всю катушку. Сейчас же он понимает, что стал футболистом, созрел.

Понятное дело, ему хочется попробовать свои силы в АПЛ. Это абсолютно нормальное желание для любого тщеславного спортсмена. Захарян прекрасно понимает, что больным он «Челси» не нужен, а потому подсознательно бережется. В его действиях нет былой концентрации», – отметил бывший тренер «Динамо».

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