Ари еще не прилетел в Россию для участия в Медиалиге: «У меня много дел в Бразилии»

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Ари, заявленный в Winline Медиалиге за команду Tamo Junto, до сих пор не прилетел в Россию для участия в турнире.

Летом экс-нападающий «Краснодара», «Локомотива» и  сборной России договорился с основателем Tamo Junto Алексеем Гуркиным принять участие во втором сезоне МФЛ. Однако пока он не провел ни одного матча. 

«Мы договаривались, что я прилечу в начале октября, меня ждут, сделали предложение. 

Я сказал, что у меня много дел в Бразилии, поэтому пока не знаю, когда смогу», – сказал Ари телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».

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