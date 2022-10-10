Ари еще не прилетел в Россию для участия в Медиалиге: «У меня много дел в Бразилии»

Ари, заявленный в Winline Медиалиге за команду Tamo Junto, до сих пор не прилетел в Россию для участия в турнире.

Летом экс-нападающий , и сборной России договорился с основателем Tamo Junto Алексеем Гуркиным принять участие во втором сезоне МФЛ. Однако пока он не провел ни одного матча.

«Мы договаривались, что я прилечу в начале октября, меня ждут, сделали предложение.

Я сказал, что у меня много дел в Бразилии, поэтому пока не знаю, когда смогу», – сказал Ари телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».